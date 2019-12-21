رئيس الإنجيلية لبطريرك الكاثوليك بالميلاد: نؤمن بالمحبة بيننا وتقديرنا لغبطتكم كبير

استقبل غبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.



رافق رئيس الهيئة الإنجيلية وفدًا من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم السبت، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد في مقر بطريركية الأقباط الكاثوليك.



وقال رئيس الإنجيلية: "نؤمن بأن رسالتنا هي الفرح والمحبة، وتزيد من خلال لقائنا سويًّا كمصريين وليس فقط كرموز كنائس مسيحية، فهي رسالة محبة وسلام للعالم كله، وفرحنا وتقديرنا لغبطتكم كبير".



ومن جانبه رحب البطريرك إبراهيم، بزيارة رئيس الإنجيلية، والوفد المرافق له؛ الذي حضر للتهنئة بعيد القيامة، معتبرًا "أن هذه المناسبات والزيارات تؤكد عمق روابط الوحدة والمحبة بين الكنائس المصرية".



ومن المقرر أن يترأس غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك قداس عيد الميلاد المجيد ٢٤ ديسمبر الجارى .

