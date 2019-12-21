AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الإنجيلية لبطريرك الكاثوليك بالميلاد: نؤمن بالمحبة بيننا وتقديرنا لغبطتكم كبير

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:41 م
صدى البلد
Advertisements
كتب - سامح سلام
استقبل غبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

رافق رئيس الهيئة الإنجيلية وفدًا من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم السبت، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد في مقر بطريركية الأقباط الكاثوليك.

وقال رئيس الإنجيلية: "نؤمن بأن رسالتنا هي الفرح والمحبة، وتزيد من خلال لقائنا سويًّا كمصريين وليس فقط كرموز كنائس مسيحية، فهي رسالة محبة وسلام للعالم كله، وفرحنا وتقديرنا لغبطتكم كبير".

ومن جانبه رحب البطريرك إبراهيم، بزيارة رئيس الإنجيلية، والوفد المرافق له؛ الذي حضر للتهنئة بعيد القيامة، معتبرًا "أن هذه المناسبات والزيارات تؤكد عمق روابط الوحدة والمحبة بين الكنائس المصرية".

ومن المقرر أن يترأس غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك قداس عيد الميلاد المجيد ٢٤ ديسمبر الجارى .
رئيس الإنجيلية لبطريرك الكاثوليك بالميلاد: نؤمن بالمحبة بيننا وتقديرنا لغبطتكم كبير
رئيس الإنجيلية لبطريرك الكاثوليك بالميلاد: نؤمن بالمحبة بيننا وتقديرنا لغبطتكم كبير
رئيس الإنجيلية لبطريرك الكاثوليك بالميلاد: نؤمن بالمحبة بيننا وتقديرنا لغبطتكم كبير
رئيس الإنجيلية لبطريرك الكاثوليك بالميلاد: نؤمن بالمحبة بيننا وتقديرنا لغبطتكم كبير
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك بمؤتمر مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك

بطريرك الكاثوليك يهنئ المحافظين الجدد ويتمنى لهم التوفيق من أجل خدمة الوطن

البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدا من بطاركة الكنيسة الكاثوليكية بالشرق الأوسط

اسحق يشيد بقرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة للأوقاف تابعة للكنيسة الكاثوليكية

رفات القديسة تريزا الطفل يسوع تزور بازيليك شبرا

وكيل بطريركية الكاثوليك يهنئ محافظ الإسكندرية بمنصبه الجديد

ترشيحاتنا

الثأر والمجد يشعلان معركة ليفربول ضد فلامنجو بنهائي كأس العالم للأندية

الغضبان يكشف عن أكبر مشروع في العالم تشهده بورسعيد.. فيديو

موعد مباراة ليفربول ضد فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

بـ الجلد والفرو.. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام بجمالها

شوبير: ثلاثي الأهلي جاهز لمباراة الاتحاد السكندري

طفل عمره 8 سنوات ...YouTube يعلن عن الأكثر ربحا لعام 2019.. ثروته 26 مليون دولار في عام واحد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناة أنغام منها.. معلومات لا تعرفها عن حصوات الكلى

انطلاق فعاليات حملة «نظف بلدك» بأسوان.. فيديو وصور

فلوس تفتح بيت.. أسعار إطلالات أحلام في ٢٠١٩