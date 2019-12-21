نجوم في منزل علاء الشربيني.. أبرزهم أحمد السعدني وصلاح عبد الله

نشر الفنان عمر متولي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه بمجموعة من الفنانين، على رأسهم الفنان صلاح عبد الله وأحمد السعدني، والمؤلف أيمن بهجت قمر ومحمود البزاوي ومصطفى بسيط أثناء زياتهم لعلاء الشربيني، مقدم برنامج "أحلى أكلة" على شاشة ON E، في منزله بعد إجرائه عملية جراحية لعلاج انسداد الشرايين في ساقيه.



وعلق عمر متولي على الصورة قائلا: "الحبايب.. ألف سلامة علاء الشربيني".



وكان علاء الشربينى يعانى من الألم منذ 5 سنوات، إلا أنه كان يؤجل تنفيذ العملية، حتى قرر أن يقوم بإجرائها منذ أسبوعين، خاصة أنه خضع لتلك العملية منذ سنوات طويلة إلا أن الشرايين انسدت مرة أخرى فى ساقيه.

