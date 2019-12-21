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أخبار البلد

سعفان والغضبان يتبادلان دروع التكريم خلال احتفال بورسعيد بعيدها القومي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:53 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تبادل وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد درعي الوزارة والمحافظة، وقام "سعفان" بإهداء درع الوزارة للمحافظ تقديرا لجهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة والعمل والعمال، كما أهدى "الغضبان" درع المحافظة للوزير لدوره وحرصه على دعم والحفاظ علي حقوق العمالة بالمحافظة.

وقام السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد، بإهداء درع المديرية لكل من الوزير والمحافظ تقديرًا لهما على جهودهما المبذولة للارتقاء بكافة مؤشرات الدولة المصرية.

كما أهدى رئيس مجلس إدارة الشركة الفرعونية للبترول درع الشركة لكلا من الوزير والمحافظ.

وتوجه محافظ بورسعيد بالشكر لوزير القوى العاملة على رعايته مبادرة "مصر أمانة بين ايديك" التي تأتي في إطار احتفالات بورسعيد بعيدها القومي.

جاء ذلك عقب توزيع شهادات "أمان" علي العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية ، وتسليم عقود عمل لمتحدي الإعاقة ، وشهادات تخرج الدورة التدريبية في مجال البترول لنحو 19 متدربا .
سعفان والغضبان يتبادلان دروع التكريم خلال احتفال بورسعيد بعيدها القومي
سعفان والغضبان يتبادلان دروع التكريم خلال احتفال بورسعيد بعيدها القومي
سعفان والغضبان يتبادلان دروع التكريم خلال احتفال بورسعيد بعيدها القومي
سعفان والغضبان يتبادلان دروع التكريم خلال احتفال بورسعيد بعيدها القومي
سعفان والغضبان يتبادلان دروع التكريم خلال احتفال بورسعيد بعيدها القومي
سعفان والغضبان يتبادلان دروع التكريم خلال احتفال بورسعيد بعيدها القومي
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