غدا.. منتخب الشباب يبدأ معسكره استعدادا لتصفيات إفريقيا

يبدأ غدا الأحد المنتخب الوطني للشباب مواليد ٢٠٠١ معسكرا تدريبيا لمدة أسبوع يلعب خلاله أربع مباريات ودية استعدادا للمشاركة فى التصفيات الإفريقية القادمة.





جاء ذلك بعد قرار ربيع ياسين المدير المدير الفنى للفريق بتقسيم اللاعبين المختارين إلى مجموعتين تضم المجموعة الأولى ٢٤ لاعبا فقط .





كما قرر ربيع ياسين مدرب منتخب شباب الفراعنة أن تلعب المجموعة الأولى مباراتين يومى٢٧ و٣١ ديسمبر الحالي مع فاركو بالاسكندريه وطلائع الجيش بملعبه على الترتيب.





وتضم المجموعة الثانية من اللاعبين ٣٠ لاعبا وتلعب مباراتين يومى ٢٦ و٣١ ديسمبر الحالي مع الشرطة والطيران.