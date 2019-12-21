AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

غدا.. منتخب الشباب يبدأ معسكره استعدادا لتصفيات إفريقيا

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:30 م
ربيع ياسين ومنتخب
ربيع ياسين ومنتخب الشباب
Advertisements
يسرى غازى
يبدأ غدا الأحد المنتخب الوطني للشباب مواليد ٢٠٠١ معسكرا تدريبيا لمدة أسبوع يلعب خلاله أربع مباريات ودية استعدادا للمشاركة فى التصفيات الإفريقية القادمة.

جاء ذلك بعد قرار ربيع ياسين المدير المدير الفنى للفريق بتقسيم اللاعبين المختارين إلى مجموعتين تضم المجموعة الأولى ٢٤ لاعبا فقط .

كما قرر ربيع ياسين مدرب منتخب شباب الفراعنة أن تلعب المجموعة الأولى مباراتين يومى٢٧ و٣١ ديسمبر الحالي مع فاركو بالاسكندريه وطلائع الجيش بملعبه على الترتيب. 

وتضم المجموعة الثانية من اللاعبين ٣٠ لاعبا وتلعب مباراتين يومى ٢٦ و٣١ ديسمبر الحالي مع الشرطة والطيران.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النقاز يغيب عن تدريبات الزمالك اليوم لهذا السبب

ربيع ياسين يعلن عن قائمة منتخب الشباب استعدادا لدورة شمال إفريقيا

ربيع ياسين: تدريب منتخب الشباب على النجيل الصناعي استعدادا لـ شمال أفريقيا

منتخب شباب مصر في مواجهة المغرب الاثنين المقبل

المقاصة يستعيد فوافي وبيكلي وأوتشو قبل مواجهة الحدود بالدوري

نجم منتخب مصر للشباب مفاجأة إنبي أمام الزمالك اليوم

ترشيحاتنا

الثأر والمجد يشعلان معركة ليفربول ضد فلامنجو بنهائي كأس العالم للأندية

من الأجمل ؟ مي عمر ودانا حمدان يتألقان بـ الأحمر المثير..صور

إسرائيل تطالب دول عربية بتعويضات قيمتها 150 مليار دولار.. تفاصيل

رضا عبد العال: 5 لاعبين فقط من الزمالك يستحقون الانضمام إلى بلدية المحلة

تشامبرلين معلقا على هوس الجماهير بـ محمد صلاح في قطر: شعرت أن الملعب بأكمله مصريا

صفعة على وجه أمريكا.. ماذا تعرف عن برج القاهرة وعلاقته بالجزائر؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسمت بعبق المدن العتيقة.. معرض دروب يشق طريقه للنور من أبواب سفارة المغرب بالقاهرة

بعد معاناة أنغام منها.. معلومات لا تعرفها عن حصوات الكلى

انطلاق فعاليات حملة «نظف بلدك» بأسوان.. فيديو وصور