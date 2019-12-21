مبيدات حشرية وأخرى كيماوية.. ضبط شخص يصنع مخدر الإستروكس وبحوزته 2 كيلو

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم فيصل بالسويس، تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بمخدر (الإستروكس)، وقيامه بتجهيز وتصنيع ذات المخدر بكميات كبيرة وترويجه على عملائه بمحافظة السويس، وذلك بخلط وإضافة مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومبيدات تحدث أثار جسدية ونفسية بالغة قد تؤدى إلى الوفاة.





وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم ضبطه حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته (207 كيس لمخدر الإستروكس وزنت واحد كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض – هاتف محمول) وبإستكمال تفتيش مسكنه تم ضبط (2 كيس لمخدر الإستروكس وزنت 1 واحد كيلو جرام – 3 زجاجات لمادة الأسيتون – 5 زجاجة بيروسول – 3 زجاجات مبيد حشرى – 4 زجاجات مواد سائلة).





وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات .



