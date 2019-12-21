AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ده صوت أنثى الحوت.. تعليقات المصريين على خبر سماع أصوات للحيتان..فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:59 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
انتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر تطبيق تيك توك وفيس بوك تسمع من خلالها أصوات صادرة من اتجاه البحر و كأنها أبواق تحذير.

رصد المواطنون على سواحل البحر المتوسط في مصر وليبيا بعض الفيديوهات، وشهدت حالة من الجدل والخلاف حول هذا الصوت ولم يتمكن أحد من تأكيد إذا كان هذا الحوت الأزرق أم هي أصوات من السماء.

-تعليقات المصريين 

بالطبع الحس الفكاهي المصري لم يفوت تلك الفرصة للحديث عنها و تحويلها من مادة درامية يتحدث عنها العالم بقلق وخوف، إلى نكتة الكل شارك فيها وأبدى اقتراحاته حول ذلك الصوت الغريب الذي سمعه الناس في الفيديوهات.

"ده صوت أنثى الحوت و هي بتولد ، ده صوت الحوت لما بيخاف ، الحوت متضايق حد يديله أكل ، معندناش بحر يشيل حيتان أساسا ،...إلخ" .. تعليقات المصريين على الموضوع حولته من حالة أثارت الجدل إلى فيلم كوميدي .

كما أوضح موقع "سنوبس" الأمريكي" المختص بمراجعة الأساطير العصرية، والشائعات على الإنترنت، أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة و مغلوطة تمامًا لأن أصوات الحيتان تستخدم موجات صوتية يتعذر على البشر سماعها دون أجهزة خاصة.


Advertisements

ترشيحاتنا

الحوت الأزرق يثير الرعب بمرسى مطروح.. خبير: مياه البحار غير ملائمة للحيتان

روشتة علاج .. 3 حلول تعيد الزمالك للمنافسة على لقب الدورى

مفاجأة كبيرة في تشكيل الهلال أمام مونتيري بــ كأس العالم للأندية

تعرف على عدد زيجات نجلاء فتحي في عيد ميلادها.. الأولى كانت سرية

تشامبرلين معلقا على هوس الجماهير بـ محمد صلاح في قطر: شعرت أن الملعب بأكمله مصريا

إسرائيل تطالب دول عربية بتعويضات قيمتها 150 مليار دولار.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة جدًا .. 10 إطلالات تكشف ملابس دانا حلبي المثيرة بعد تصدرها التريند

لحظة رومانسية.. قبلات عبير صبرى وزوجها تشعل السوشيال ميديا ..صور

بفستان لامع.. دنيا سمير غانم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة