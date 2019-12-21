ده صوت أنثى الحوت.. تعليقات المصريين على خبر سماع أصوات للحيتان..فيديو

-تعليقات المصريين



بالطبع الحس الفكاهي المصري لم يفوت تلك الفرصة للحديث عنها و تحويلها من مادة درامية يتحدث عنها العالم بقلق وخوف، إلى نكتة الكل شارك فيها وأبدى اقتراحاته حول ذلك الصوت الغريب الذي سمعه الناس في الفيديوهات.



"ده صوت أنثى الحوت و هي بتولد ، ده صوت الحوت لما بيخاف ، الحوت متضايق حد يديله أكل ، معندناش بحر يشيل حيتان أساسا ،...إلخ" .. تعليقات المصريين على الموضوع حولته من حالة أثارت الجدل إلى فيلم كوميدي .



كما أوضح موقع "سنوبس" الأمريكي" المختص بمراجعة الأساطير العصرية، والشائعات على الإنترنت، أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة و مغلوطة تمامًا لأن أصوات الحيتان تستخدم موجات صوتية يتعذر على البشر سماعها دون أجهزة خاصة.







انتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر تطبيق تيك توك وفيس بوك تسمع من خلالها أصوات صادرة من اتجاه البحر و كأنها أبواق تحذير.رصد المواطنون على سواحل البحر المتوسط في مصر وليبيا بعض الفيديوهات، وشهدت حالة من الجدل والخلاف حول هذا الصوت ولم يتمكن أحد من تأكيد إذا كان هذا الحوت الأزرق أم هي أصوات من السماء.