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حوادث

لتبوله بملابسه.. سيدة تعذب طفل زوجها حتي الموت ووالده يدفنه بدون تصريح

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:33 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
عذبت سيدة نجل زوجها حتي الموت لتبوله بملابسه وقامت بمعاونة والده بدفنه دون تصريح أو الرجوع لوالدته ما دفعها للشك في سبب الوفاة وابلاغ الشرطة، التي ألقت القبض علي الأب وزوجته واعترفا بارتكاب الجريمة.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من مركز منشأة القناطر بابلاغ ربة منزل 28 سنة بقيام طليقها وزوجته بقتل طفلها، وأشارت التحريات باشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث ان والد الطفل 30 سنة عامل وأن زوجته 25 سنة ربة منزل قامت بتاريخ 19 من الشهر الجاري بالتعدي بالضرب علي نجل زوجها البالغ من العمر 3 سنوات الذي كان يقيم برفقة والده لتأديبه بسبب تبوله في ملابسه مما تسبب في وفاته.

واتهمت والدة الطفل طليقها وزوجته بقيامهما بدفن جثة الطفل دون تصريح، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة.
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