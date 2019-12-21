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رياضة

الجونة يهزم طلائع الجيش بهدفين ويصعد 5 مراكز في جدول الدوري.. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:46 م
فريق الجونة
فريق الجونة
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محمد السعيد
فاز فريق الجونة على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدفا الجونة عن طريق عمرو بركات في الدقيقة 39، وأكرم توفيق في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز قفز الجونة 5 مراكز في جدول ترتيب الدوري الممتاز، ليحتل المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 7 نقاط في المركز الـ 15.

يذكر أن الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة.

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