كأس العالم للأندية| مونتيرى يحرز التعادل فى مرمى الهلال

احرز مونتيرى المكسيكى هدف التعادل فى مرمى الهلال السعودى فى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية على ستاد خليفة الدولي بالدوحة.



و تعادل مونتيرى عن طريق أرتورو جونزاليز بعد رأسية رائعة وضعها فى شباك حارس مرمى الهلال فى الدقيقة الخامسة و الخمسون.



و انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال السعودى على مونتيرى المكسيكى بهدف مقابل لا شىء فى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية على ستاد خليفة الدولي بالدوحة.



و جاء الهدف عن طريق كارلوس إدواردو بعد أن أرسلت كرة عرضية من جهة اليسار من ياسر الشهراني قابلها برأسية متقنة مرت على يسار الحارس وسكنت الشباك فى الدقيقة الثامنة و الثلاثين.