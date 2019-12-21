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رياضة

كأس العالم للأندية| مونتيرى يحرز التعادل فى مرمى الهلال

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:52 م
صدى البلد
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عمر سلامة
احرز مونتيرى المكسيكى هدف التعادل فى مرمى الهلال السعودى فى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية على ستاد خليفة الدولي بالدوحة.

و تعادل مونتيرى عن طريق أرتورو جونزاليز بعد رأسية رائعة وضعها فى شباك حارس مرمى الهلال فى الدقيقة الخامسة و الخمسون.

و انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال السعودى على مونتيرى المكسيكى بهدف مقابل لا شىء فى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية على ستاد خليفة الدولي بالدوحة.

و جاء الهدف عن طريق كارلوس إدواردو بعد أن أرسلت كرة عرضية من جهة اليسار من ياسر الشهراني قابلها برأسية متقنة مرت على يسار الحارس وسكنت الشباك فى الدقيقة الثامنة و الثلاثين.
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