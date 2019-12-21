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فن

هنادي مهنا بعد تكريم دير جيست: شكرا لك على التصويت لصالحي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:55 م
هنادى مهنا
هنادى مهنا
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محمد بدران
نشرت الفنانة الشابة هنادى مهنا صورًا لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت هنادى في الصورة مرتدية فستانا طويل ازرق اللون حاملة جائزة من الدير جيست وعلقت قائله "عزيزي ضيف أفضل ممثلة شبابية ، شكرًا لك على دعمك الذي لا نهاية له ، شكرًا لك على التصويت لصالحي وشكرًا عزيزي الضيف على التصويت"

وشاركت هنادي مهنا، خلال السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "زلزال" الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، وتجسد من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.

مسلسل "زلزال" من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنا، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

وتستعد النجمة هنادي مهنا، لتصوير مسلسل "ملاك" الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبرى فواز، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر عرضة خلال الأيام القليلة.
هنادي مهنا بعد تكريم دير جيست: شكرا لك على التصويت لصالحي
هنادي مهنا بعد تكريم دير جيست: شكرا لك على التصويت لصالحي
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