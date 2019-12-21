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أخبار البلد

مطران الكنيسة الأسقفية يترأس صلوات عيد الميلاد المجيد الثلاثاء المقبل

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:44 م
صدى البلد
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سامح سلام
يترأس منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية في مصر صلاة قداس عيد الميلاد المجيد من مقر الكنيسة الأسقفية بالزمالك، في العاشرة مساء يوم الثلاثاء المقبل.

يحضر الصلاة مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجموعة من كبار قيادات الدولة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والشخصيات العامة.

من ناحية أخرى، يترأس قداسة البابا البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة.

تقام الصلاة صباح يوم 25 ديسمبر المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا بحضور مجموعة من الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة، حيث يلقى الأب البطريرك كلمة روحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ومن المقرر أن يستقبل قداسة البابا البابا ثيودروس الثاني عقب صلاة القداس الإلهي جموع المهنئين من المسؤولين والرعية في قاعة العرش البطريركية.
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