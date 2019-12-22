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اقتصاد

اتحاد الصناعات يطالب بتوافق مناهج التعليم مع سوق العمل لدعم الإنتاج

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:59 ص
اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات
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ولاء عبد الكريم
طالب محمد المنشاوي رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية بضرورة أن تتوافق المناهج الدراسية بكليات الهندسة مع طبيعة سوق العمل و الصناعات المختلفة، حتي يتسني توفير الكوادر البشرية لدعم قوي الانتاج.

أشار " المنشاوي" في تصريحات له، إلي أهمية مساهمة شباب المهندسين في تطوير خطوط الانتاج مع ضرورة توجيه مشروعات التخرج في كليات الهندسة على مستوى الجمهورية لحل المشكلات التي تواجه الصناعة .

شدد علي حتمية أن تتبنى الشركات ورجال الأعمال تمويل مصروفات تلك المشروعات، وتعزيز دور شراكة الحكومة مع القطاع الخاص في ملف التدريب و التطوير.

ذكر أنه ينبغي أن يتم ذلك في إطار المسئولية المجتمعية في ملف التدريب يحقق فائدة مزدوجة، لأنه يساعد في توفير مهندسين مؤهلين للشركات من ناحية، ويتيح وظيفة وفرصة عمل للشباب من ناحية أخرى وهو ما يدعم خطة الحكومة لخفض معدلات البطالة.
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