ليفربول ضد فلامنجو ..اللجوء إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل السلبي

سيطر التعادل السلبي على مجريات الوقت الأصلي من مباراة ليفربول الإنجليزي ونظيره فلامنجو البرازيلي في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد خليفة الدولي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية.



وبدأ ليفربول بضغط قوي من لاعبي الريدز ومحاولات للبحث عن هدف التقدم فى الدقائق الأولي من المباراة.



وكانت أولى الكرات الخطيرة من تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق ارنولد لكنها مرت على حافة القائم الايمن.



ووسط محاولات من قبل ليفربول لفتح التسجيل مبكرًا من تمريرة طولية فى إتجاه المنطلق محمد صلاح داخل يمين المنطقة ليستلم الكرة ويمررها إلى نابي كيتا الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمى



وقبل نهائية الشوط الأول تراجع في مستوى لاعبي ليفربول أمام السيطرة الواضحة لفلامنجو الضاغط بقوة على دفاعات الريدز



وحاول بطل البرازيل من ضغط هجومي قوي من لاعبي فلامنجو على مرمى ليفربول في محاولة لاستغلال الإرتباك الواضح في أداء اللاعبين.



بعدما وصلت نسبة التمريرات، ليفربول 160 - 235 فلامنجو بعد مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول .



واضاع فيرمينيو مع بداية الشوط الثاني هدفا محققا بعد تمريرة وصلت لروبيرتو فيرمينو على حدود منطقة الجزاء ليراوغ المدافع رودريجو بشكل أكثر من رائع ثم سدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيمن ثم مرت بمحاذاة خط المرمى قبل أن تتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى.



وأهدر محمد صلاح فرصة تسجيل الهدف الأول فى بداية الشوط الثانى بعدما تلقى عرضية من أرنولد حولها بقوة باتجاه مرمى الفريق البرازيلى لكنها خرجت إلى جوار المرمى.



وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية، بعدما حقق فوزًا صعبًا، على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1 في نصف نهائي البطولة.



ووصل فلامنجو بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الدور ذاته.

