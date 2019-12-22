أمانة المهنيين المركزية بمستقبل وطن تبدأ جولاتها بالمحافظات بزيارة الفيوم

استهل وفد أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمود سعد، جولاته بالمحافظات، بزيارة محافظة الفيوم، تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، بضرورة التواصل مع النقابات المهنية بمختلف المحافظات، للاستماع إليهم والعمل على حل المعوقات التي تواجههم، بما يحقق صالح المواطن المصري.



شارك في الزيارة، وفد من هيئة مكتب أمانة المهنيين المركزية، ضم كلا من، الدكتورة زينب نوار، بيشوى أنور، هاني عازر، المهندس طارق صادق، باسم عبد الله، وذلك في حضور أحمد البكباشي أمين مساعد الحزب بالفيوم، والنائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم بمحافظة الفيوم، وحازم طه أمين المهنيين بالمحافظة.



وفي بداية الجولة، زار الوفد، الشيخ سعيد محمد سعيد وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المعاهد الأزهرية بالمحافظة، لبحث سبل التعاون، والذي أبدى تعاونا إيجابيا من خلال كلية الدراسات الإسلامية والمعاهد الأزهرية الجاري إنشاؤها.



كما زار وفد أمانة المهنيين المركزية، دير الملاك غبريال، والتقى الأنبا إبرام مطران الفيوم لتهنئته بالعيد، وتقديم درع الحزب تكريما لدوره في تعزيز مفهوم الأخوة الإنسانية وأحياء قيم العدل، وإحياء روح السلام والوئام وتفعيل المشتركات في ظل المجتمعات التعددية والاختلافات الثقافية.



وتحت عنوان " المتلقى الأول للمهنيين بالفيوم"، وقع وفد أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، بروتوكول تعاون مع نقابة الأطباء البيطريين بالفيوم، خلال مؤتمر جماهيري كبير أقامته أمانة المهنيين بالفيوم، وسط حضور جماهيري كبير من روؤساء وأعضاء النقابات المهنية الأخرى، من بينها "المعلمين _ التجاريين_ المحامين _ العلميين _ الصيادلة_ المهندسين _ الأطباء"، والذين أبدوا رغبة كبيرة في التعاون مع حزب مستقبل وطن.



وعقب المؤتمر عقدت أمانة المهنيين المركزية، اجتماعا تنظيميا مع أمانة المهنيين بالفيوم، لوضع خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن الاستماع للتحديات الموجودة، وسبل التغلب عليها، من خلال خطة عمل وآليات تتناسب وأهداف خطة واستراتيجية الحزب، التي تضع مصلحة المواطن المصري أولا.



وفي ختام المؤتمر تم تكريم الشيخ سعيد محمد وكيل وزارة الأوقاف لشئون المعاهد الأزهرية بالفيوم، وأعضاء أمانة المهنيين المركزية، وأعضاء أمانة المهنيين بالفيوم، والنائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم بالفيوم، فضلا عن تكريم نقباء النقابات المهنية بالمحافظة.