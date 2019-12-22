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منوعات

شاهد.. 3 رجال يدخلون في معركة شرسة مع أفعى أناكوندا ضخمة لإنقاذ كلب

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:15 ص
أناكوندا
أناكوندا
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عزة عاطف
التقطت الكاميرات 3 رجال من سائقي الدراجات وهم يصارعون أفعى "أناكوندا" بطول 13 قدمًا من أجل إنقاذ كلب أليف في ساو باولو بالبرازيل.

كان الكلب البالغ من العمر عامين، خرج في نزهة مع صاحبه «باولو ماركيتي» وأصدقائه، لكنه تركهم وذهب إلى بحيرة قريبة لشرب المياه، وفجأة حدثت الكارثة العجيبة التي ظهرت في مقطع الفيديو وفقًا لصحيفة آي بي تي.

بالقرب من البحيرة سمع الرجال الثلاثة نباح الكلاب الذي سرعان ما تحول إلى صراخ قوي، يقول ماركيتي "سمعنا فجأة الكلب نيجو ينبح بحماس، لكن عندما تحول نباحه إلى الصراخ أيقنت أن هناك شيئ فظيع يحدث معه، ركبت دراجتي مسرعًا إلى ضفاف البحيرة ورأيت ثعبانًا ضخمًا يلف نفسه حول الكلب ".

سرعان ما جرت الأفعى الكلب إلى داخل البحيرة، لكن ماركيتي -صاحب الكلب- ألقى بنفسه إلى الماء لإنقاذ حيوانه الأليف، "لقد بحثت حتى وجدت الاثنين، سحبتهم إلى الشاطئ وحاولت بكل قوتي إفلات كلبي من قبضة الأناكوندا"، وأضاف: "بدا الأمر مستحيلًا، حيث كانت الأفعى تضغط على الكلب بقوة".

سرعان ما انضم إليه صديقيه أيضًا لإنقاذ الكلب، حاول ماركيتي فك قبضة الأناكوندا في قتال شديد، بينما قام أحد أصدقائه "بالإمساك ببقية الجسم لضمان عدم فرارها".

لكن عندما لم ينجح أي شيء، أمسك صديق ماركيتي ببعض عيدان القصب ووضعها إلى جانبي فم الأفعى ثم دفعها إلى المنتصف لتثبته مفتوحًا، وأخيرًا أخرجت الأفعى الكلب وقفزت مسرعة إلى الماء.
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