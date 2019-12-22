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فن

بعد خطوبتها.. دانا حلبي مطلوبة في السعودية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:24 ص
دانا حلبي
دانا حلبي
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قسم الفن
تصدرت الفنانة اللبنانية دانا حلبي، مؤشر البحث جوجل في المملكة العربية السعودية بآلاف من عمليات البحث.

وتساءل كثيرون عن سبب تصدر الفنانة اللبنانية دانا حلبي لـ جوجل، خلال الساعات الماضية، رغم اعتزالها الفن منذ سنوات وبعد الضجة التي أثارتها بأغنيتها الجريئة "بص عليا".

سبب تصدر الفنانة اللبنانية دانا حلبي يرجع إلى إعلانها مؤخرا خطوبتها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الغريب أن دانا حلبي أعلنت خطوبتها لكنها حرصت على إخفاء هوية خطيبها ولم تكشف عن اسمه أو شكله واكتفت بنشر صورة ليديهما بخاتم الخطوبة.

تأتي خطوبة دانا حلبي المعلن عنها بعد مرور سنوات على طلاقها من زوجها الأول.
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