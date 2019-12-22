سعر الذهب اليوم .. استقرار عيار 21 عند 659 جنيها للجرام\ خدمات

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 22-12-2019 ، استقرارا على ارتفاعات نهاية الأسبوع الماضى، بمقدار جنيه واحد لكل جرام ، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 659 جنيها للجرام، حسب موقع "إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص".
فيما سجل سعر الجرام من عيار 18 سجل 565 جنيها للجرام، وسجل سعر عيار 24 قيمة 753 جنيها للجرام.
وسجل الجنيه الذهب 5,272 جنيه، فيما سجل سع أوقية الذهب 23,423 جنيه.
وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.