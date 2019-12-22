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أخبار البلد

مصادر: حلف اليمين الدستورية للوزراء الجدد اليوم.. وهيكل وزير دولة لشئون الإعلام .. والمشاط تعاون دولي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:58 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
أكدت مصادر حكومية أنه سيتم عرض اسماء المرشحين للحقائب الوزارية في العديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ، على البرلمان اليوم.

وتوقعت المصادر أنه سيؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم.

وأضافت المصادر انه سيتم دمج بعض الوزراء كما سيتم تعيين عدد من الشباب كنواب لعدد من الوزراء.

وأشارت المصادر الي بقاء وزراء الصحة وقطاع الأعمال والتموين والدفاع والتربية والتعليم في مناصبهم.

وأشارت المصادر إلى أن مرشح نفين قباج نائب وزير التضامن مرشحة لوزارة التضامن الاجتماعى، اللواء عماد صيام، مساعدا وزير الداخلية لقطاع الأمن لوزارة التنمية المحلية ، والدكتور خالد العناني وزيرا للسياحة والآثار بعد دمجها والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مرشحة لوزارة التعاون الدولي.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة العدل مرشح لها المستشار عمر مروان ، والسيد قصير لوزارة الزراعة، بدلا من عز الدين ابو ستيت ونيفين جامع وزيرة للصناعة، بدلا من المهندس عمرو نصار، وعلاء الدين فؤاد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وزيرا للشؤون البرلمان بدل عمر مروان، وأسامة هيكل وزير دولة لشئون الإعلام.
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