عمرها 5000 سنة وسميت رافيا| معلومات لا تعرفها عن مدينة رفح

مدينة رفح من المدن الكبرى في شمال سيناء وهي آخر مدينة مصرية على الحدود الشرقية لمصر كما أن بها معبر رفح البري الذي يعتبر نافذة الفلسطينيين على العالم، كما أنها تعد مدينة زراعية.





وقد أطلق عليها هذا الاسم نسبة الى مدينة رافيا الفرعونية القديمة وهي حصن مصر الشرقى وتتكون المدينة من رفح القديمة وامتداداتها وحي الإمام علي وكان المدينة جزءًا من الأراضي المصرية منذ العصر الفرعوني.





وسميت رفح بأسماء عديدة، ومنها: رافيا (Raphia)، ورفيحو (Rafihu)، وروبيهوي (Robihwa)، وترجع تسمية المدينة إلى العصور القديمة، حيث يعود تاريخ تأسيسها إلى 5.000 سنة، ويُشار إلى أنَّ المصريين القدماء سموها روبيهوي، والآشوريين سموها رفيحو، بينما سماها الرومان واليونان برافيا، ولكن اسمها الحالي (رفح) هو الاسم العربي الذي أطلقه عليها العرب.









وكانت المدينة موقع رئيسي لطريق المعارك التي دارت في المدن المصرية في الأناضول وبلاد الشام. كما تعتبر منطقة رفح الموقع الذي تزوجت فيه كليوبترا كما يوجد تل رفح الذي يقسمه الحد الفاصل بين مصر وفلسطين الى قسمين ولم يتم إجراء حفائر به .





ويقع مركز رفح على الحدود الشمالية الشرقية لجمهورية مصر العربية بطول 55 كم تقريبا. ومن جهة الشمال والجنوب بطول 13 كم تقريبا. بإجمالى مساحة 633 ألف كم2 أى ما يعادل 150 ألف فدان تقريبا.





ويقع علي الحدود مع قطاع غزة محور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا (بالعبرية)، هو اسم شريط حدودي ضيق داخل أراضي قطاع غزة، يمتد المحور بطول 14 كم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر ويقع جزء منه موازية لحدود مدينة رفح .





وبعد معاهدة أوسلو عام 1995، وافقت إسرائيل على الإبقاء على المحور بطول الحدود كشريط آمن.





و تتمتع المدينة بمناخ البحر المتوسط، ويتميز بصيف حار، وشتاء معتدل وبارد. متوسط درجات الحرارة في الصيف حوالي 30 درجة. في الشتاء، يتميز النهار بمناخ جاف وتنخفض درجات الحرارة ليليًا لتصل من 1 درجة إلى تحت الصفر.





وتضم رفح 14 حي سكني، وتنقسم إلى 11 قرية بتوابعها، وهي أبو شنار والمطلة والخرافين والوفاق والطايرة والمهدية ونجع شبانة وجوز أبو رعد والكيلو 2121 والبرث.





ونظرًا للأمطار، البرد والصقيع، للمدينة مصادر غزيرة من المياه للزراعة. تشتهر المدينة بفواكهة ومحاصيل البحر المتوسط مثل: الخوخ، الزيتون، التفاح، الموالح، البلح، العنب، الخضروات، الفراولة والفلفل وينتشر فيها بعض مناطق الرعي.