AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وثائق مسربة: تركيا أكبر ممول للسلاح والفوضى في ليبيا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:24 م
تركيا تمول الجماعات
تركيا تمول الجماعات المسلحة في ليبيا
Advertisements
محمد علي
كشف تقارير صحفية، قيام الحكومة التركية بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011، وتسليم أسلحة بشكل غير شرعي لميليشيات في طرابلس، وهو ما يعد إذكاء لروح الفوضى في ليبيا التي يسعى الجيش الوطني الليبي فيها إلى إقرار الاستقرار بقيادة المشير خليفة حفتر، وفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية.

وقالت وثائق مسربة، إن حكومة الوفاق الوطني الليبي أرسلت مرارا دفعات مالية ضخمة لشركة حكومية تركية مصنعة للأسلحة.

وقال علاء الدين صالح، الكاتب والصحفي الليبي المستقل، إن الوثائق المسربة ذكرت أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني طلبت في عدة مناسبات من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس تحويل مبالغ كبيرة لصالح شركة SSTEK تابعة لرئاسة صناعات الدفاع التركي SSB التي تنسيق أيضا صادرات المنتجات العسكرية.

وأضاف علاء الدين صالح أن الوثائق المسربة التي وقعها وزير الداخلية فتحي باشا شخصيا زعمت أن التحويلات المالية كانت تهدف إلى تلبية الاحتياجات الخاصة للوزارة، في وقت حولت فيه حكومة الوفاق أيضًا ثلاثة تحويلات مالية بما مجموعه نحو 500 مليون يورو إلى حساب تحتفظ به شركة SSTEK.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النواب الليبي يتهم حكومة السراج بالخيانة العظمى

معركة طرابلس.. المشير حفتر يعلن ساعة الصفر والجيش يدخل معارك طاحنة ضد قوات تركية

أردوغان يواصل استفزازه: سندعم حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي

البرلمان الليبي يطالب بسحب الثقة من حكومة الوفاق.. أردوغان يستقبل السراج وسط تلميحات بتدخل عسكري في ليبيا.. والجيش يواصل معركة تحرير طرابلس

أردوغان يواصل استفزازه: مستعدون لتقديم دعم عسكري لـ الوفاق

مع تقدم الجيش الوطني.. إعلام ليبي: حكومة السراج قررت طلب دعم نوعي ولوجيستي من تركيا

ترشيحاتنا

غدر النساء.. تقتل صديقتها المقربة بكل قسوة لـ تخطف ابنها

لحظة وصول المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا بـ "شهيد الشهامة..فيديو

والد الشهيد محمود البنا قبل الحكم: أريد القصاص من القتلة ولا أطلب المستحيل

إيهاب جلال يحسم موقفه من تدريب بيراميدز

مصطفى بكرى: إلغاء وزارة الاستثمار وضم وزارتي السياحة والآثار في التعديل الوزاري

تريند الفن| ظهور لافت لابنة حسن يوسف وشمس البارودي.. حمل يسرا اللوزي.. هجوم إليسا على ميريام فارس

AdvertisementS

مصطفى بكرى: 11 نائب وزير ولا يوجد نواب لرئيس الوزراء فى التعديلات الوزارية

شاهد.. لحظة انهيار المتهم راجح بالبكاء بعد الحكم عليه بـ ١٥ سنة فى قضية شهيد الشهامة

مصطفى بكري يكشف كواليس الساعات الأخيرة في التعديل الوزاري

شاهد.. والد محمود البنا: حسبي الله ونعم الوكيل.. ابني يموت والقتلة يعيشوا

السجن ١٥ سنة لـ راجح واثنين آخرين.. و5 سنوات لـ آخر فى قضية شهيد الشهامة

محمد صلاح يتوسط لإقامة مباراة مرتقبة بين الأهلي وليفربول

مصادر: حلف اليمين الدستورية للوزراء الجدد اليوم.. وهيكل وزير دولة لشئون الإعلام .. والمشاط تعاون دولي

كلوب يشكك في أحقية تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية

استنفار أمني بمحيط محكمة شبين الكوم استعدادًا للحكم في قضية مقتل محمود البنا

إيهاب جلال يحسم موقفه من تدريب بيراميدز

وزير الكهرباء لـ صدى البلد: أنا جاهز وتحت أمر البلد

أنا ابن مصر.. عمرو أديب يكشف رسالة صلاح عقب احتفاله بالعلم المصري في قطر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية من 10 دول تزور المناطق الأثرية بالمنيا.. صور

لا تشوهها.. حملات وغرامات فورية لملصقات وإعلانات الشوارع في أسيوط

بريتني سبيرز تحتفل بـ الكريسماس مع حبيبها الأصغر منها بـ 13 عامًا