بلاغ عن اختفاء سباك يكشف عصابة للتنقيب عن الآثار في الإسكندرية

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، من ضبط عصابة للتنقيب عن الآثار أسفل منزل قديم بمنطقة الرمل شرقي المدينة، قادتهم إليها أعمال البحث عن سباك مختفٍ من محافظة الشرقية تبين مقتله أثناء أعمال التنقيب.



البداية عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، بلاغا يفيد باختفاء المدعو "راضي. ع"، 28 عاما، سباك، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير.



وكشفت التحريات وتتبع خط سير المذكور أنه سافر إلى أصدقائه بمحافظة الإسكندرية، بعدما اتفقوا فيما بينهم على التنقيب عن الآثار بمنزل أحدهما.



ووجه اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع أمن الشرقية لكشف غموض الواقعة.



وتبين أن السباك كان ينقب عن الآثار بمنزل عامل بمنطقة الرمل واثنين آخرين، وقاموا بعمل حفرة عمقها 12 مترا داخل المنزل المشار إليه.



وتبين من التحريات أنه عند نزول السباك إلى قاع الحفرة قبل نحو 20 يوما انهارت عليه ودفن في قاعها، فردم أصدقاؤه الحفرة على الجثة وتسويتها بالأرض ولاذوا بالهرب.



تمكن ضباط مباحث الإسكندرية والشرقية من ضبط المتهمين وأدوات الحفر، واعترفوا في التحقيقات بدفن الجثة في الحفرة، خشية افتضاح أمرهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون الثلاثة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.