AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بلاغ عن اختفاء سباك يكشف عصابة للتنقيب عن الآثار في الإسكندرية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:32 م
كلبش
كلبش
Advertisements
أحمد عبد العزيز
تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، من ضبط عصابة للتنقيب عن الآثار أسفل منزل قديم بمنطقة الرمل شرقي المدينة، قادتهم إليها أعمال البحث عن سباك مختفٍ من محافظة الشرقية تبين مقتله أثناء أعمال التنقيب.

البداية عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، بلاغا يفيد باختفاء المدعو "راضي. ع"، 28 عاما، سباك، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

وكشفت التحريات وتتبع خط سير المذكور أنه سافر إلى أصدقائه بمحافظة الإسكندرية، بعدما اتفقوا فيما بينهم على التنقيب عن الآثار بمنزل أحدهما.

ووجه اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع أمن الشرقية لكشف غموض الواقعة.

وتبين أن السباك كان ينقب عن الآثار بمنزل عامل بمنطقة الرمل واثنين آخرين، وقاموا بعمل حفرة عمقها 12 مترا داخل المنزل المشار إليه.

وتبين من التحريات أنه عند نزول السباك إلى قاع الحفرة قبل نحو 20 يوما انهارت عليه ودفن في قاعها، فردم أصدقاؤه الحفرة على الجثة وتسويتها بالأرض ولاذوا بالهرب.

تمكن ضباط مباحث الإسكندرية والشرقية من ضبط المتهمين وأدوات الحفر، واعترفوا في التحقيقات بدفن الجثة في الحفرة، خشية افتضاح أمرهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون الثلاثة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مزاعم بتسبب الجن فى غيابه .. لغز اختفاء جثة شاب وقع في بئر خلال التنقيب عن الآثار

ننشر صورة ضحية التنقيب عن آثار داخل منزل سكني بطنطا

للتنقيب عن الآثار.. إزالة منزل لاستخراج جثة عامل سقط في بئر بـ طنطا

خطفه الجن الحارس على المقبرة.. جثة نادر مختفية داخل سرداب آثار بطنطا.. القصة كاملة

اللحظات الاولى لاستخراج جثة عامل سقط أثناء التنقيب عن آثار في طنطا

ضبط 3 عمال ينقبون عن الآثار داخل محل بحارة السقايين في عابدين

ترشيحاتنا

بفرمان إنجليزي.. ليفربول ممنوع من وضع شعار مونديال الأندية على قميصه في البريميرليج

اضرار شرب الكمون .. يؤثر على الحيض ويصيب بسرطان الكبد

راجح بالملابس البيضاء في جلسة النطق بالحكم.. فيديو

ندب المستشار حسن فريد لمحكمة القيم العليا

لحضور أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية.. رئيس الوزراء يتوجه إلى قصر الاتحادية

مصطفى بكرى: إلغاء وزارة الاستثمار وضم وزارتي السياحة والآثار في التعديل الوزاري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية من 10 دول تزور المناطق الأثرية بالمنيا.. صور

لا تشوهها.. حملات وغرامات فورية لملصقات وإعلانات الشوارع في أسيوط

بريتني سبيرز تحتفل بـ الكريسماس مع حبيبها الأصغر منها بـ 13 عامًا