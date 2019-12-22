AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صراع الجبابرة.. محمد صلاح ينافس مانى ومحرز على لقب أفضل لاعب أفريقي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:37 م
صلاح ومانى ومحرز
صلاح ومانى ومحرز
Advertisements
عمرو الحلوانى
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار النجم المصري محمد صلاح ضمن القائمة النهائية لحصد لقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2019.

وضمّت القائمة النهائية 3 لاعبين وهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى والنجم السنغالى ساديو مانى لاعب ليفربول، بالإضافة إلى الساحر الجزائرى رياض محرز لاعب مانشستر سيتى .

ويبقي حظوظ الثلاثي قوية للغاية فى حصد لقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 فى ظل المستويات المميزة التى يقدمونها يوما تلو الآخر مع فرقهم ليفربول والمان سيتى ، بجانب دورهم المحورى مع منتخب بلادهم .

ومن المقرر ان يقام حفل اختيار أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 بالغردقة فى 7 يناير المقبل فى حفل أسطورى من المتوقع أن يشهد حضور كل نجوم الكرة الإفريقية على مر العصور .

وكان محمد صلاح توج بلقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2018 بعد صراع شرس مع السنغالى ساديو مانى والجابونى أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صلاح ينافس بقوة .. الخماسي الأٌقرب للفوز بالبالون دور .. من يفوز بالكرة الذهبية

مفاجآت فى اختيارات أفضل لاعبى العالم.. تعرف على موقف محمد صلاح

وائل جمعة يكشف سر حصول محمد صلاح على المركز الخامس بجائزة الكرة الذهبية

محمد صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي بـ 2019

محمد صلاح وطارق حامد وجروس فى القوائم النهائية لجوائز الأفضل إفريقيًا

محمد صلاح يشعل تويتر.. ومغردون: يستاهلها وكلنا بنشجعه

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية خلال دقائق

والد الشهيد محمود البنا قبل الحكم: أريد القصاص من القتلة ولا أطلب المستحيل

شهادة جامعية مزورة.. فضيحة جديدة لأردوغان تنتظر تحقيقا دوليا

شاهد.. والد محمود البنا: حسبي الله ونعم الوكيل.. ابني يموت والقتلة يعيشوا

شاهد.. قاتل محمود البنا يبكي ندما داخل محكمة شبين الكوم الجزئية

بعد وصفه بـ الإرهابي.. محمد رمضان يرد على جلال الشرقاوي لأول مرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية من 10 دول تزور المناطق الأثرية بالمنيا.. صور

لا تشوهها.. حملات وغرامات فورية لملصقات وإعلانات الشوارع في أسيوط

بريتني سبيرز تحتفل بـ الكريسماس مع حبيبها الأصغر منها بـ 13 عامًا