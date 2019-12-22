صراع الجبابرة.. محمد صلاح ينافس مانى ومحرز على لقب أفضل لاعب أفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار النجم المصري محمد صلاح ضمن القائمة النهائية لحصد لقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2019.





وضمّت القائمة النهائية 3 لاعبين وهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى والنجم السنغالى ساديو مانى لاعب ليفربول، بالإضافة إلى الساحر الجزائرى رياض محرز لاعب مانشستر سيتى .





ويبقي حظوظ الثلاثي قوية للغاية فى حصد لقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 فى ظل المستويات المميزة التى يقدمونها يوما تلو الآخر مع فرقهم ليفربول والمان سيتى ، بجانب دورهم المحورى مع منتخب بلادهم .





ومن المقرر ان يقام حفل اختيار أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 بالغردقة فى 7 يناير المقبل فى حفل أسطورى من المتوقع أن يشهد حضور كل نجوم الكرة الإفريقية على مر العصور .



