جروس خارج القائمة النهائية لـ أفضل مدرب في أفريقيا عن عام 2019

خرج السويسري كريستيان جروس من القائمة النهائية لأفضل مدرب في قارة أفريقيا عن عام 2019.



وأعلن "الكاف" تواجد ثلاثة مدربين في القائمة النهائية وهم؛ جمال بلماضي، مدرب الجزائر، وأليو سيسيه، مدرب السنغال، ومعين الشعباني، مدرب الترجي التونسي.



يذكر أن جروس قاد الزمالك الموسم الماضي، للتويج ببطولتي كأس السوبر المصري السعودي، والكونفدرالية الأفريقية.



ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز "كاف" للأفضل في أفريقيا، في مدينة الغردقة لأول مرة في 7 شهر يناير المقبل.

