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رياضة

جروس خارج القائمة النهائية لـ أفضل مدرب في أفريقيا عن عام 2019

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:33 م
جروس مدرب الأهلي
جروس مدرب الأهلي السعودي
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محمد السعيد
خرج السويسري كريستيان جروس من القائمة النهائية لأفضل مدرب في قارة أفريقيا عن عام 2019.

وأعلن "الكاف" تواجد ثلاثة مدربين في القائمة النهائية وهم؛ جمال بلماضي، مدرب الجزائر، وأليو سيسيه، مدرب السنغال، ومعين الشعباني، مدرب الترجي التونسي.

يذكر أن جروس قاد الزمالك الموسم الماضي، للتويج ببطولتي كأس السوبر المصري السعودي، والكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز "كاف" للأفضل في أفريقيا، في مدينة الغردقة لأول مرة في 7 شهر يناير المقبل.
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