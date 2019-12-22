أحلى هوجان وأحلى حراق.. محمد عادل إمام بصحبة كريم محمود عبد العزيز.. شاهد

نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز صورة له عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.وظهر كريم عبد العزيز في الصورة برفقة صديقه الفنان محمد إمام وعلق قائلا: "صورة من الأرشيف".وتفاعل عدد كبير من محبيهم، وجاءت بعض تعليقاتهم على الصورة كالتالي:"احلى صورة واحلى ثنائي"، "احلى هوجان واحلى حراق"، "احلى صوره فعلا"، "الضحكه الحلوه و الراقيه فى صوره"، "عادل امام ومحمود عبد العزيز٢٠١٩"، "كريم حبيبي انته شرف كبير لمستقبل التمثيل في مصر انت ومحمد ثنائي يجنن وصراحه انته ممثل عبقري ربنا يرحم ابوك الهيبه فعلًا هاذا الشبل من ذاك الاسد".وشارك محمد عادل إمام فى بطولة مسلسل هوجان، كل من الفنانين "كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، عايدة رياض أوس أوس، ميرنا نور الدين، عارفة عبدالرسول، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد".يذكر أن آخر مشاركات الفنان كريم محمود عبدالعزيز الدرامية مسلسل "شقة فيصل" وشاركه البطولة آيتن عامر ونسرين أمين.