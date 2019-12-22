هاني زادة رئيسا لبعثة الزمالك في زامبيا لمواجهة زيسكو يونايتد

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين المهندس هانى زادة عضو مجلس الإدارة رئيسا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم فى رحلة زامبيا استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي بالجولة الثالثة لدوري المجموعات الإفريقي والمقررة السبت المقبل.



ويغادر زادة القاهرة بصحبة أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة ومحمد بدر المدير المالي إلى زامبيا فجر الثلاثاء المقبل لتجهيز كافة الاستعدادات لاستقبال الفريق وحجز الفندق والملاعب.



ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك بالإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري، قبل أن يسافر إلى زامبيا لمواجهة زيسكو يونايتد يوم السبت المقبل.



ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب فرق الدوري المصري، برصيد 14 نقطة.



