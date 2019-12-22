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أخبار البلد

ختام ناجح لمسابقة ملكة جمال القارات بشرم الشيخ وسط متابعة إعلامية دولية واسعة.. صور

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:32 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
بعد أسبوعين من المسابقات المثيرة تم إسدال الستار على الدورة الثامنة والأربعين لمسابقة ملكة جمال القارات، التي أقيمت علي مدار أكثر من أسبوعين بمدينة شرم الشيخ بمبادرة من إحدى المنتجعات السياحية و الفنادق العائمة .

وأقيم الحفل الختامي للمسابقة، في جو إحتفالي رائع بإحدى منتجعات شرم الشيخ بحضور مكثف من السائحين وتغطية إعلامية علي مدي 3 ساعات تم بثها مباشرة بوسائل التواصل الإجتماعي وحققت مشاهدات واسعة .

وشهد الحفل الختامي اللواء محمود عيسي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء واللواء عبد الفتاح حلمي مدير الإعلام بالمحافظة وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة والمالك لمجموعة فنادق صن رايز وشركات بلو سكاي المستضيفة للحدث وعدد من المستثمرين وممثلي وسائل الإعلام.

وقد صلت للتصفيات النهائية 20 متسابقة من بين 84 متسابقة من كافة قارات العالم وقد وصل الي الجولة النهائية 5 متسابقات هم ملكات جمال المجر وامريكا وتايلاند وجنوب أفريقيا وبيرو وجرت المسابقة الختامية بين المتسابقات الخمس من خلال أسئلة للجنة التحكيم والتي ضمت عدد من ملكات الجمال السابقات ومشاهير العالم وضمت من مصر حبيبة الشاعر عضو اللجنة المنظمة للمسابقة والمشرفة علي فعاليات تلك الجولة
وتخلل الحفل النهائي عدة فواصل ضمت فقرات عن الأنشطة السياحة بشرم الشيخ وجنوب سيناء .. الي ان جاءت اللحظة الحاسمة لإعلان ملكة جمال القارات .

فقد اعلنت اللجنة المنظمة فوز المجرية فاني ميكو بلقب ملكة جمال القارات وسط تصفيق الحضور وفازت بلقب الوصيفة الأولى مونيكا اجيلور من امريكا والوصيفة الثانية نوريمن كامبن من تايلاند والوصيفة الثالثة دان ڤانر من جنوب أفريقيا والوصيفة الرابعة تيفاني يوكو من بيرو .

واختارت لجنة التحكيم الفائزة بلقب " ميس صن رايز " والتي فازت بها چورچيا نيكرسون من إنجلترا وفازت بالإقامة السياحية لثلاث أسابيع بفنادق صن رايز كما فازت بلقب الملكة الأكثر شعبية إيما ماري تيجلو من الفلب.

ومن جانبه أعرب حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة ، عن سعادته بنجاح تلك الدورة من المسابقة الأشهر دوليا لأختيار ملكة جمال القارات مشيرا الي إشادة جميع المشاركين واللجنة المنظمة بتلك الدورة معتبرين أنها من أفضل دورات مسابقة ملكة جمال القارات .

وأضاف أن إقامة هذه المسابقة سيكون له مردود إيجابي علي صناعة السياحة بمصر بجانب الدعاية الكبري التي حققتها لمدينة شرم الشيخ وقال أن الملايين حول العالم تابعوا المسابقة سواء من خلال بث فعالياتها أو ما شاركته المتسابقات من صور وفيديوهات على حساباتهم الشخصية بوسائل التواصل الإجتماعي المختلفة .

وقال الشاعر أن الحفل الختامي للمسابقة جاء مواكبا مع حدثين مهمين بشرم الشيخ أولهما نجاح فعاليات منتدي شباب العالم .. وثانيهما وصول أول رحلة طيران إنجليزية للمدينة بعد غياب حوالي 4 سنوات مؤكدا أن كل هذه الأحداث المهمة والإيجابية تساهم في عودة سريعة لشرم الشيخ لسابق عهدها درة السياحة الدولية وهو أحد الأهداف المهمة التي تحرص علي تحقيقها مجموعته الفندقية من خلال إستضافة مثل تلك الفعاليات بمدينة السحر والجمال شرم الشيخ .
ختام ناجح لمسابقة ملكة جمال القارات بشرم الشيخ وسط متابعة إعلامية دولية واسعة.. صور
ختام ناجح لمسابقة ملكة جمال القارات بشرم الشيخ وسط متابعة إعلامية دولية واسعة.. صور
ختام ناجح لمسابقة ملكة جمال القارات بشرم الشيخ وسط متابعة إعلامية دولية واسعة.. صور
ختام ناجح لمسابقة ملكة جمال القارات بشرم الشيخ وسط متابعة إعلامية دولية واسعة.. صور
ختام ناجح لمسابقة ملكة جمال القارات بشرم الشيخ وسط متابعة إعلامية دولية واسعة.. صور
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