كارثة صحية | 7 أمراض غير متوقعة تتسبب في تساقط الشعر | أبرزها مرض السكري

يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل تساقط الشعر وتوجد حالات طبية يمكن أن تؤدي إلى ذلك منها العامل الوراثي.



ستكون قادرًا على معالجة تساقط شعرك عن طريق علاج الحالة الأساسية، لذلك كشف موقع " health line " عن أمراض تتسبب فى الإصابة بتساقط الشعر ومنها:



الأمراض التالية قد تؤدي إلى تساقط الشعر:



• مرض السكري

• الذئبة

• داء الثعلبة

• ظروف الغدة الدرقية

• اضطرابات الأكل

• فقر الدم بسبب نقص الحديد

• مرض الزهري





قد يكون هناك أسباب أخرى لتساقط الشعر، ويعتبر أبرزها التوتر والاجهاد، بالإضافة للقلق ونقص العديد من الفيتامينات الهامة لصحة الشعر، لكن اذا كنت مصاب بأحد تلك الأمراض السابقة فمن المرجح ان تكون هي السبب في تساقط الشعر.

