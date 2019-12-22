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أخبار العالم

قرار عاجل من النائب العام السوداني بشأن جرائم دارفور

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:58 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قرر النائب العام السوداني، اليوم الأحد، فتح تحقيقًا موسعًا في الجرائم التي شهدتها دارفور، خاصة تلك التي ارتكبت في حق النازحين.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد على ضرورة محاسبة كل من ارتكب جريمة في دارفور، داعيًا الشعب السوداني للاعتذار للنازحين، كما شدد على أهمية استرداد حقوقهم وعودتهم إلى قراهم الأصلية.

وأكد مشاركة النازحين في منبر مفاوضات السلام في جوبا، التي وصفها بالمشاركة الأصيلة، باعتبار أن النازحين يفاوضون حول قضاياهم أصالة عن أنفسهم من أجل نيل حقوقهم التي لن تكتمل عملية السلام بدونها.

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية كلا من الرئيس السابق عمر البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون وعلي كوشيب وعبد الله باندا بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور، غرب السودان.
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