توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس هيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة لمكافحة الفساد " نزاهة "بدولة الكويت

التقى الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوفد المرافق له، المستشار عبد الرحمن نمش النمش رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت " نزاهة" حيث واكبت هذه الزيارة الاحتفال باليوم العربي لمكافحة الفساد الموافق" الحادي والعشرون من ديسمبر من كل عام" وهو تاريخ توقيع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2010.



وتأتى هذه الزيارة استكمالًا لمسيرة التعاون الدولي والعربي الثنائي المشترك الذي يربط بين جمهورية مصر العربية، ودولة الكويت الشقيقة في مجال تنسيق الجهود المشتركة لمنع الفساد والوقاية من آثاره وعواقبه، وذلك إدراكا من الجانبين لخطورة الفساد وما يخلقه من مشاكل وخيمة تعرقل جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدين وتأكيدا على تلك المبادئ، اعتزم الجانبان على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين هيئة الرقابة الإدارية في مصر والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بدولة الكويت، اقتناعا منهما، بأن الفساد لم يعد شأنا محليا فحسب بل هو ظاهرة غير وطنية تهدد استقرار المجتمعات وصالحها وأمنها



وقد وقع الجانبان مذكرة لتفعيل التفاهم المشترك بينهما، تنسق الجهود ذات الصلة لكل منهما في مجال منع ومكافحة الفساد ودرء مخاطره وتجنب اثاره من حيث تبادل البحوث المتعلقة بالعمل الرقابي، ودراسة التحديات التي تواجه سُبل منع الفساد وكيفية تجاوزه، وكذلك اعداد اليات العمل واعداد البرامج المستقبلية المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد وكيفية التخطيط الاستراتيجي لها ، وتحديث الخطط والأساليب والسبل الرامية لإرساء ونشر مبادئ الشفافية والنزاهة، ومناقشة التجارب المكتسبة لكل جانب في طرق التوعية المجتمعية بمسببات الفساد، وتبصير المجتمع بوسائل منعه والحد منه، وقد حضر مراسم التوقيع السفير طارق القوني سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت.



وخلال اللقاء أعرب الوزير رئيس الهيئة عن سعادته بالزيارة لما لاقاه من حفاوة في الاستقبال، وكرم معهود من أخيه معالي المستشار عبد الرحمن نمش النمش رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) وزيارته الحالية للكويت لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبق زيارته لها خلال شهر يناير بداية العام الحالي والقى كلمة مصر بمؤتمر الكويت الدولي الذي عُقد تحت عنوان "النزاهة من اجل التنمية" والذي تفضل فيه حضرة صاحب السمو أمير الكويت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بالكويت.



وجدير بالذكر ان المستشار عبد الرحمن النمش، كان ضيفا شرفيا بالمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية بمدينة شرم الشيخ، والقى سيادته كلمة في مراسم افتتاح المنتدى، الذي تفضل رئيس الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي بافتتاح فعالياته، تقديرا للتجربة الكويتية في مجال مكافحة الفساد ودعم النزاهة.



يُذكر ان التعاون المشترك في مجال مكافحة الفساد بدء اعتبارًا من عام 2005 بقيام هيئة الرقابة الإدارية المصرية بتنظيم دورة تدريبية لكوادر جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية الكويتية، واستمرت في الارتقاء حتى توقيع مذكرة التفاهم المشار اليها.

