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رياضة

تشيلسي وتوتنهام| ويليان يسجل هدفا عالميا لـ البلوز في كتيبة مورينيو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:54 م
ويليان بورخيس دا
ويليان بورخيس دا سيلفا
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حسن العمدة
أحرز ويليان بورخيس دا سيلفا الهدف الاول لفريقه تشيلسي فى شباك توتنهام ، من عمر الشوط الاول ، في المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب توتنهام هوتسبر فى الجولة الـ18 ، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاء هدف تشيلسي فى الدقيقة 12 عن طريق ويليان بعد توغل أكثر من رائع داخل منطقة الجزاء ويسددها صاروخية فتسكن الشباك .

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 29 نقطة، متفوقًا على توتنهام الذي يحتل المركز السابع بفارق 3 نقاط.

ويدخل توتنهام المباراة، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز الثالث على التوالي، وحجز مقعدا في المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.

في المقابل، يسعى تشيلسي لاستعادة نغمة انتصاراته، وتأمين المركز الرابع، بعدما خسر آخر مباراتين ضد إيفرتون وبورنموث على الترتيب.
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