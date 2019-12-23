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تعليم

البحث العلمي معمل مصر لإنترنت الأشياء بالقرية الذكية.. اليوم

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
البحث العلمي معمل
البحث العلمي معمل مصر لانترنت الأشياء بالقرية الذكية.. اليوم
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نهلة الشربيني
تفتتح أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعوة سيادتكم للمشاركة في التغطية الإعلامية والصحفية؛ اليوم الاثنين، معمل مصر لإنترنت الأشياء بالقرية الذكية، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.


ويتم افتتاح المعمل تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويفتتح المعمل الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ويأتي إنشاء المعمل الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بهدف دعم تطوير حلول المدن الذكية من أجل تحسين جودة الحياة، استخدام وتطوير واختبار ودراسة وإجراء البحوث حول إنترنت الأشياء، والعمل كمنصة مفتوحة لتطوير تطبيقات عمودية مختلفة مخصصة أيضًا لمجالات أبحاث أخرى.

وكانت قد افتتحت أمس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المؤتمر الختامي إحدى مبادرات الأكاديمية في النهوض بانتاجية نخيل البلح وذلك اليوم الأحد الموافق 22/12/2019 في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

حيث انعقد المؤتمر بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية وذلك بأحد فنادق القاهرة.

ويأتي هذا المؤتمر الختامي فى غمرة حراك استمر لمدة تزيد عن عامين على الصعيدين البحثي والتطبيقي تمت خلالها تنفيذ العديد من الانشطة، حيث تدعم وتمول أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا العديد من المبادرات.
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