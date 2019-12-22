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توك شو

كرم جبر: عودة وزارة الإعلام تضع عبئا ثقيلا على عاتق أسامة هيكل ..فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:37 م
كرم جبر
كرم جبر
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قسم التوك شو
نفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وجود تعارض بين منصب وزير الدولة للإعلام، والهيئات الإعلامية الثلاث (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام).

وقال كرم جبر، في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، «هنأتُ أسامة هيكل بتولي منصب وزير الدولة للإعلام، ووجهنا إليه دعوة لزيارة الهيئة الوطنية للصحافة»، مشيرًا إلى أن استجابة القيادة السياسية لمطالب الرأي العام، بعودة منصب وزير الإعلام، يضع عبئا ثقيلا على عاتق الوزير والهيئات الإعلامية.

وتابع كرم جبر «يجب وجود خطط إعلامية تبلور السياسة العامة للدولة، خلال الفترة المقبلة، وهذه هي مسؤولية وزارة الإعلام»، معلقا «لا نريد أن تكون مانشيتات الصحف واحدة، وأتوقع وجود خطط جديدة في 2020».

واختتم كرم جبر حديثه «أسامة هيكل ابن الإعلام، ويجب على جميع الأطراف التعاون معه».
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