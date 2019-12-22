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رياضة

الدوري الإسباني.. فينيسيوس وبنزيما يقودان هجوم ريال مدريد أمام بلباو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:29 م
رودريجو و فينيسيوس
رودريجو و فينيسيوس
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حسن العمدة
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيله فريقه لمواجهة أتلتيك بيلباو، بعد قليل علي ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ18، ضمن منافسات الدوري الاسباني .

وجاءت تشكيلة ريال مدريد، كالتالي:

كورتوا، كارفاخال، ميليتاو، راموس، ميندي، فالفيردي، كروس، مودريتش، رودريجو، فينيسيوس، وبنزيما.

بينما أتت تشكيلة أتلتيك بيلباو، كالآتي:

سيمون، يراي، نونيز، مارتينيز، يوري، داني جارسيا، فيسجا، ليكوي، راؤول جارسيا، ويليامز، وكودرو.
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