الدوري الإسباني.. فينيسيوس وبنزيما يقودان هجوم ريال مدريد أمام بلباو

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيله فريقه لمواجهة أتلتيك بيلباو، بعد قليل علي ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ18، ضمن منافسات الدوري الاسباني .
وجاءت تشكيلة ريال مدريد، كالتالي:
كورتوا، كارفاخال، ميليتاو، راموس، ميندي، فالفيردي، كروس، مودريتش، رودريجو، فينيسيوس، وبنزيما.
بينما أتت تشكيلة أتلتيك بيلباو، كالآتي:
سيمون، يراي، نونيز، مارتينيز، يوري، داني جارسيا، فيسجا، ليكوي، راؤول جارسيا، ويليامز، وكودرو.
وجاءت تشكيلة ريال مدريد، كالتالي:
كورتوا، كارفاخال، ميليتاو، راموس، ميندي، فالفيردي، كروس، مودريتش، رودريجو، فينيسيوس، وبنزيما.
بينما أتت تشكيلة أتلتيك بيلباو، كالآتي:
سيمون، يراي، نونيز، مارتينيز، يوري، داني جارسيا، فيسجا، ليكوي، راؤول جارسيا، ويليامز، وكودرو.