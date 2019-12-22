لاعبان خلال أسبوع.. لعنة الرباط الصليبي تضرب مهاجمي أسوان.. تفاصيل

تلقي الجهاز الفنى لفريق أسوان ضربة آخرى موجعة بعد إصابة أحمد عبدالظاهر بقطع فى الرباط الصليبى بعد إصابة هداف الفريق الدولى الإثيوبى أومد أوكرى بقطع بالرباط الصليبى ومن المفترض إجراء العمليتان خلال الأسبوع القادم .



يذكر أن المهاجم الإثيوبى أومد أوكرى تعرض للاصابة في اللقاء الذي جمع أسوان بفريق سموحة في الجولة الماضية من الدورى وخرج علي إثرها.



وقام اللاعب بعمل الفحوصات والأشعة الطبية التى أثبتت إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.



وأوضحت الاشعة، أن اللاعب يحتاج للخضوع لعملية لإعادة بناء الرباط الصليبي وسيتغيب لفترة كبيرة عن الملاعب.



يذكر أن الجهاز الفنى لنادى أسوان بقيادة مجدى عبدالعاطي، تلقى ضربة موجعة منذ أسبوع أيضا بعد تأكد إصابة أحمد عبدالظاهر، مهاجم الفريق بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام نادي بيراميدز بالدورى وخرج متأثرا علي إثرها وتأكد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

