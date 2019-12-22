بـ جاكيت جلد انيق | شاهد إنجي علي تستعرض جمالها عبر إنستجرام



نشرت الاعلامية إنجى على صورة لها عبر حسابها الشخصى لموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



ظهرت إنجي على بإطلالة شتوية جذابة وارتدت جاكيت باللون البنى، ميز إطلالتها وجمالها الطبيعي، وأكملت إنجى إطلالتها بتسريحة شعر انسيابية، مرفوع، واضعة يديها داخل الجاكيت.



أما من الناحية الجمالية، وضعت إنجى سوى بعض اللمسات من المكياج الجذاب، ولم تتكلف فى ارتداء أى من الإكسسورات.



يذكر أن اخر اعمال انجى على مسرحية "لوكاندة الأوباش" الذي تدور أحداثها في إطار كوميدي استعراضي الذى تم عرضها خلال فعاليات موسم الرياض الترفيهي.



يشارك في بطولة العرض الفنان حسن الرداد، ومايا دياب، وهالة فاخر، وماجد المصري، وسعد الصغير، وإنجي علي، واوس اوس، وعصام كاريكا.