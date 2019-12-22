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منوعات

زوجة أحمد زاهر تخطف أنظار المتابعين على إنستجرام.. شاهد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:08 م
هدى زاهر زوجة الفنان
هدى زاهر زوجة الفنان أحمد زاهر
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محمد بدران
حرصت هدى زاهر زوجة الفنان أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صور جديدة لها.

وظهرت زوجة أحمد زاهر بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا باللون الاسود زاد من أناقتها، نال اعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة أحمد زاهر على خصلات شعرها القصير المنسدلة، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.

يذكر ان الفنان أحمد زاهر انضم الى فريق عمل مسلسل "البرنس"، الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ومن المقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2020.

يشار إلى أن اسم البرنس هو اسم عائلة محمد رمضان خلال أحداث المسلسل، ويكون اسم شهرة عائلته فى المنطقة الذى يعيش فيها هو "عيلة البرنس".
زوجة أحمد زاهر تخطف أنظار المتابعين على إنستجرام.. شاهد
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