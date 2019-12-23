محمد صلاح ينشر صورا من احتفاله بكأس العالم للأندية

نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورًا له من احتفاله بكأس العالم للأندية الذي حصده رفقة الريدز بعد الفوز على فلامينجو البرازيلي بهدف دون رد.





ولم يعلق صلاح على الـ 3 صور التي تم نشرهم ولكن لقيت تفاعلًا كبيرًا من قبل المتابعين.





وقاد الثنائي محمد صلاح و ساديو ماني، فريقهما ليفربول للتتويج ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.





كما حصد صلاح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية 2019، بعدما ساهم في فوز فريقه على مونتيري المكسيكي 2-1 في الدور نصف النهائي، ثم على فلامنجو البرازيلي 1-0 في المباراة النهائية.





ويعد هذا اللقب، هو ثالث ألقاب ليفربول أوروبيًا خلال هذا العام 2019، بعدما توج ببطولتي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، على حساب توتنهام هوتسبير وتشيلسي الإنجليزيين.





ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الأسبوع رقم 19، من الدوري الإنجليزي الممتاز.