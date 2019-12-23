أول تعليق من ميريام فارس على هجوم إليسا عليها

هاجمت الفنانة إليسا، المطربة ميريام فارس، من خلال حسابها الشخصي على "تويتر" حيث قالت :"كل انسان بيعمل بأصله ! مش منتظرة تقدير من حدا"، وذلك بعد عدد من التغريدات من جمهور إليسا الذي قال :" هي ميريام فارس بتكلم عن إليسا ليه".





بينما تداول الجمهور لقاء مع ميريام فارس، وتحدثت ميريام عن خلافها مع إليسا، قائلة: "العتاب على قد المحبة، وإليسا بتعرف قديش أنا بحبها، الفنان بيغلط عادى، بس استدركت الأمور".





وإختتمت حديثها قائلة: "أنا قدرت ها الشئ، ورجعت اتكلمت إيجابيا، وأنا مبقدرش أخلى شئ ببطنى، وأنا حدا مش خبيث، وبطلع اللي بقلبى".



