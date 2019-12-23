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فن

أول تعليق من ميريام فارس على هجوم إليسا عليها

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:25 ص
ميريام فارس
ميريام فارس
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آيه عاطف
هاجمت الفنانة إليسا، المطربة ميريام فارس، من خلال حسابها الشخصي على "تويتر" حيث قالت :"كل انسان بيعمل بأصله! مش منتظرة تقدير من حدا"، وذلك بعد عدد من التغريدات من جمهور إليسا الذي قال :" هي ميريام فارس بتكلم عن إليسا ليه".

بينما تداول الجمهور لقاء مع ميريام فارس، وتحدثت ميريام عن خلافها مع إليسا، قائلة: "العتاب على قد المحبة، وإليسا بتعرف قديش أنا بحبها، الفنان بيغلط عادى، بس استدركت الأمور".

وإختتمت حديثها قائلة: "أنا قدرت ها الشئ، ورجعت اتكلمت إيجابيا، وأنا مبقدرش أخلى شئ ببطنى، وأنا حدا مش خبيث، وبطلع اللي بقلبى".

يذكر أن بدأ الخلاف بين إليسا، وميريام فارس، عندما صرحت ميريام إنها لا تقوم بإحياء الحفلات الغنائية في مصر بسبب ارتفاع أجرها، الأمرالذي أغضب إليسا وجعلها ترد عليها من خلال مؤتمر صحفي عقد لها بعد أيام من الواقعة.
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