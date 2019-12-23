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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:35 ص
الذهب
الذهب
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عبد العزيز جمال

أسعار الذهب اليوم الاثنين 23-12-2019 في مصر، سجلت استقرار نسبيا ، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 657 جنيها بعد أن كان سعر جرام الذهب الاثنين الماضي 662 جنيها لعيار 21 ، ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم و سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.


سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 657 جنيها للجرام بدون مصنعية.


وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 751 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 657 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 563 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 438 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 23,352 جنيها

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 5,256 جنيها

سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 750,857 جنيها

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة اسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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