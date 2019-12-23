أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر

اليوم الاثنين 23-12-2019 في مصر، سجلت استقرار نسبيا ، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب، حيث وصل سعر جرام

عيار 21 إلى 657 جنيها بعد أن كان سعر جرام

الاثنين الماضي 662 جنيها لعيار 21 ، ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم و سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.