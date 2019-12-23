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حوادث

مصادرة 60 كيلو لحوم فاسدة داخل محل بطنطا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:17 ص
صورة أرشيفية - لحمة
صورة أرشيفية - لحمة
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احمد علي
تمكنت مباحث التموين بالتنسيق مع مسؤولي مديرية التموين من ضبط 60 كجم لحوم فاسدة داخل سوبر ماركت شهير بمدينة طنطا.

كان السيد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية أصدر توجيهاته بتشكيل حملة برئاسة ياسر مراد وعضوية صلاح الخطيب لمتابعة المحلات ومعارض بيع الأغذية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 60 كجم لحوم فاسدة داخل سوبر ماركت شهير بدائرة قسم ثان طنطا.

وكلفت إدارة مباحث التموين بالتحري ظروف وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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