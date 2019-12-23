AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هاشتاج قاطعوا منتجات الصين يشعل تويتر

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:10 ص
الصين
الصين
Advertisements
مريم عزت
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #قاطعوا_منتجات_الصين بعد أحداث القمع والتنكيل ضد مسلمي الإيغور من قبل السلطات الصينية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وجاءت التغريدات كالتالي:

لا تستهن بسلاح المقاطعة خاصة ونحن المسلمون من أهم زبناء المنتوجات الصينية السيئة الجودة وذلك للضغط على النظام الشيوعي الإرهابي حتى يكف عن اضطهاد المسلمين والأقليات الأخرى فلا تنتظر أي تحرك من الحكومات التي لم ننتخبها ولا تمثلنا أصلا !
#قاطعوا_منتجات_الصين


فى مصر معظم المنتجات واي حاجة بنستخدمها صيني

لو قاطعنا المنتجات دي وحاولنا نوفرلها بديل مصري هنقضي علي تجارة الصين في مصر

هتفرق معاهم جامد لما بلد كاملة تقاطع المنتجات بتاعتهم ...

☜ ما بالك بقا لو الوطن العربي كله ..؟
#قاطعوا_منتجات_الصين

الارهابيين اكلوا القرود والحشرات والكلاب المسعورة ولحوم البشر وشاربوا الدماء
قاطعوا منتجاتهم
فهم يعذبون اناس قالوا ربنا الله . #قاطعوا_منتجات_الصين

مشم مهم احنا كمستهلكين نقاطع المهم التجار اللي بيستوردو هما اللي يقاطعو #قاطعوا_منتجات_الصين

المجازر التى ترتكب بحق المسلمين شىء يندى له جبين الانسانية !
الامر تجاوز وفاق كل الحدود .!
اللهم انتقم
#قاطعوا_منتجات_الصين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المستشار الثقافى الصينى: 25 مليون مسلم يمارسون شعائرهم بلا قيود فى بلادي .. فيديو

المستشار الثقافي الصيني: دول غربية تحاول تشويه سمعة الصين عبر استغلال مسلمي الأيغور

هاشتاج #مقاطعة_المنتجات_الايرانية يتصدر تويتر.. والمغردون: منتجات فاسدة

لأنه غرد من أجل المسلمين.. قصة مقاطعة التلفزيون الصيني لـ مسعود أوزيل

أهم تغريدة في التاريخ.. الصين تعاني بسبب كلمات «أوزيل».. وأمريكا ومنظمات دولية تدعم اللاعب

بعدما أجبر مسعود أوزيل العالم على التعاطف معهم.. من هم مسلمو الإيغور وما قصتهم؟

ترشيحاتنا

اقتحمه المستوطنون ..رقص وطقوس تلمودية داخل المسجد الإبراهيمى

هجوم قوي من مرتضى منصور على نجم الزمالك السابق

إحراج النجوم.. عمرو دياب يزعج عمرو مصطفى في السعودية.. ومكالمة مسربة تحرج شريف منير

5 تصريحات مثيرة لـ مرتضى منصور حول أزمات نادي الزمالك

مارست الجنس مع عشيقها فوق جثة زوجها.. القصة الكاملة لزوجة القليوبية وصديقها

اخبار السيارات.. تعامل مع انزلاق السيارة في المطر بهذه الطريقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب شجرة عمرها 90 سنة.. تغريم شاب متهور 60 ألف إسترليني.. "صور"

42 ألف جنيه .. سعر فستان إليسا فى إحدى حفلاتها

من قلب القاهرة.. وزراء ودبلوماسيون وفنانون يشاركون احتفالات الأعياد الوطنية لمملكة البحرين