هاشتاج قاطعوا منتجات الصين يشعل تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #قاطعوا_منتجات_الصين بعد أحداث القمع والتنكيل ضد مسلمي الإيغور من قبل السلطات الصينية.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وجاءت التغريدات كالتالي:



لا تستهن بسلاح المقاطعة خاصة ونحن المسلمون من أهم زبناء المنتوجات الصينية السيئة الجودة وذلك للضغط على النظام الشيوعي الإرهابي حتى يكف عن اضطهاد المسلمين والأقليات الأخرى فلا تنتظر أي تحرك من الحكومات التي لم ننتخبها ولا تمثلنا أصلا !

#قاطعوا_منتجات_الصين





فى مصر معظم المنتجات واي حاجة بنستخدمها صيني



لو قاطعنا المنتجات دي وحاولنا نوفرلها بديل مصري هنقضي علي تجارة الصين في مصر



هتفرق معاهم جامد لما بلد كاملة تقاطع المنتجات بتاعتهم ...



☜ ما بالك بقا لو الوطن العربي كله ..؟

#قاطعوا_منتجات_الصين



الارهابيين اكلوا القرود والحشرات والكلاب المسعورة ولحوم البشر وشاربوا الدماء

قاطعوا منتجاتهم

فهم يعذبون اناس قالوا ربنا الله . #قاطعوا_منتجات_الصين



مشم مهم احنا كمستهلكين نقاطع المهم التجار اللي بيستوردو هما اللي يقاطعو #قاطعوا_منتجات_الصين



المجازر التى ترتكب بحق المسلمين شىء يندى له جبين الانسانية !

الامر تجاوز وفاق كل الحدود .!

اللهم انتقم

#قاطعوا_منتجات_الصين