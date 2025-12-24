إجراءات رادعة ومصادرة فورية.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة «ابني بيتك» بأكتوبر الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة عن شن حملة إشغالات مكبرة استهدفت منطقة "ابني بيتك".

صرح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأن الحملة انطلقت بمتابعة مباشرة منه وبقيادة ميدانية لـ المهندس بيشوي القس يعقوب، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وذلك في إطار جهود الجهاز لفرض الانضباط الكامل واستعادة هيبة الدولة ومنع أي تعديات على الطريق العام.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، بضرورة التصدي الحاسم لكافة مظاهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

إجراءات رادعة ومصادرة فورية



نجحت الحملة في التعامل مع كافة الإشغالات المخالفة، حيث تم رفع ومصادرة التعديات وإزالة مخالفات البناء في مهدها، كما تمت مصادرة المواد المستخدمة في المخالفات دون أي استثناءات. وقد تم تحرير محاضر فورية للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيالهم.

وشدد المهندس محمد عبد المقصود على أن هذه الحملات لن تتوقف، مؤكداً: "لا تهاون مع المخالفين، والحملات الليلية مستمرة وبقوة. أي إشغال مخالف أو تعدٍ على الطريق العام سيواجه بإجراءات فورية وحاسمة دون سابق إنذار، فحق المواطن في شارع منظم هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

من جانبه، أكد المهندس بيشوي القس يعقوب، نائب رئيس الجهاز، أن ما يتم تنفيذه حالياً هو تطبيق صارم لتعليمات القيادة بضرورة القضاء النهائي على كافة أشكال الإشغالات، مشيراً إلى أن التنمية الحقيقية والمستدامة التي تنشدها الدولة في المدن الجديدة لا يمكن أن تتحقق في ظل وجود مظاهر عشوائية أو فوضى مرورية.

ويناشد جهاز مدينة أكتوبر الجديدة المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، مؤكداً استمرار العمل الميداني على مدار الساعة لضمان الحفاظ على الواجهة الحضارية للمدينة وتوفير بيئة سكنية منظمة تليق بسكانها