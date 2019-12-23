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محافظات

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار بالمنيا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:50 ص
صدى البلد
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أيمن رياض
شنت مديرية التموين بالمنيا، حملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن تحرير106 مخالفات وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها المديرية على مدار يومي 21 و22 ديسمبر الجاري بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية .

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملات أسفرت عن تحرير 77 مخالفة للمخابز البلدية منها 48 لنقص الوزن و9 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و3 توقف عن الإنتاج دون عذر و3 عدم وجود ميزان حساس و4 سجلات و10 مخالفات أخرى متنوعة ، كما تم تحرير 27 مخالفة في مجال مراقبة الأسواق منها 8 عدم الإعلان عن الأسعار و2 بدون ترخيص ومحضر ذبح خارج السلخانة و7 شهادة صحية و9 تجار تموينيين بالإضافة الى تحرير 3 مخالفات فى مجال المواد البترولية.

كما تم خلال الحملة مصادرة 350 كيلو جرام من الدقيق البلدي المدعم، و2 كيلو من اللحوم البلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكومية.

وأضاف وكيل الوزارة انه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الحملات التفتيشية يتم تنظيمها بصفة دورية في جميع مراكز المحافظة من اجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
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