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رياضة

مران الزمالك اليوم .. عبد الله جمعة يواصل برنامجه التأهيلي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:47 م
عبدالله جمعة
عبدالله جمعة
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
واصل عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية اليوم، وذلك بعد إصابته بكدمة في القدم.

وخاض عبد الله جمعة الظهير الأيسر لنادي الزمالك بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم.

وغاب عبدالله جمعة عن مباراتى طلائع الجيش وسموحة فى الدورى والتى خسر الفريق الأبيض الأولى وتعادل فى الثانية ليفقد 5 نقاط كاملة .

ويعتمد الفرنسى كارتيرون على محمد عبدالشافى فى الجبهة اليسرى بالمباريات الرسمية للزمالك لتعويض غياب عبدالله جمعة .

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.
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