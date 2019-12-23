نقابة المحامين تحيل محامي قتلة محمود البنا إلى مجلس التأديب





وأضافت النقابة: غير أن رسالة المحاماة التي توارثها المحامون عبر الأجيال تأبى وتتأذى أن يكون من بين فرسانها من يقف صارخًا في قاعة المحاكم أو يصدر عنه فعل يتجاوز حدود الوكالة والرسالة حتى ولو هتف للعدل "يحيا العدل".وتابع البيان: "إذ أن واجب المحامي يقف عند حدود إبداء الدفاع والدفوع ولا يتخطاه متحديًا مشاعر الخصوم، بل من الواجب بل من أعز الواجبات أن نؤدى أدورانا دون أن ننجرف إلى هاوية الدخول في معارك تفقد فيها المحاماة قيمها وقيمتها".