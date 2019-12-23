حصر العقارات الآيلة للسقوط ومراجعة قرارات الإزالة في الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز و المدن و الأحياء بحصر العقارات القديمة والآيلة للسقوط ومراجعة قرارات الإزالة الصادرة لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها و ذلك لحماية قاطنيها وحفاظًا علي أرواح المواطنين .
جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع المجلس التنفيذي بحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام و اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والعقيد رضا حسيني المستشار العسكري لمحافظة الشرقية و اللواء خالد البروي مساعد مدير أمن الشرقية للشئون المالية و الإدارية والعميد رضا فوزي مدير إدارة المرور و العميد أيمن الفقي مدير إدارة شرطة المرافق ، ومديري المديريات ورؤساء المراكز و المدن و الأحياء وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
كلف المحافظ رؤساء المراكز و المدن و الأحياء بفحص ومراجعة أوراق الإدارات الهندسية التابعة لهم و إحالة وقائع الفساد المالي و الإداري للنيابة العامة مؤكدا أنه لن يسمح بتواجد مسئول مهمل في عمله.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن و الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بكل قطاع خدمي و إعداد تقرير مفصل بالمشروعات الجاهزة للافتتاح في نهاية يونيه القادم لتدخل ضمن قائمة افتتاحات المشروعات الرئاسية عبر شاشة الفيديو كونفرانس.
جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع المجلس التنفيذي بحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام و اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والعقيد رضا حسيني المستشار العسكري لمحافظة الشرقية و اللواء خالد البروي مساعد مدير أمن الشرقية للشئون المالية و الإدارية والعميد رضا فوزي مدير إدارة المرور و العميد أيمن الفقي مدير إدارة شرطة المرافق ، ومديري المديريات ورؤساء المراكز و المدن و الأحياء وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
كلف المحافظ رؤساء المراكز و المدن و الأحياء بفحص ومراجعة أوراق الإدارات الهندسية التابعة لهم و إحالة وقائع الفساد المالي و الإداري للنيابة العامة مؤكدا أنه لن يسمح بتواجد مسئول مهمل في عمله.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن و الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بكل قطاع خدمي و إعداد تقرير مفصل بالمشروعات الجاهزة للافتتاح في نهاية يونيه القادم لتدخل ضمن قائمة افتتاحات المشروعات الرئاسية عبر شاشة الفيديو كونفرانس.