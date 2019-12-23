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محافظات

حصر العقارات الآيلة للسقوط ومراجعة قرارات الإزالة في الشرقية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:58 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز و المدن و الأحياء بحصر العقارات القديمة والآيلة للسقوط ومراجعة قرارات الإزالة الصادرة لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها و ذلك لحماية قاطنيها وحفاظًا علي أرواح المواطنين .

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع المجلس التنفيذي بحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام و اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والعقيد رضا حسيني المستشار العسكري لمحافظة الشرقية و اللواء خالد البروي مساعد مدير أمن الشرقية للشئون المالية و الإدارية والعميد رضا فوزي مدير إدارة المرور و العميد أيمن الفقي مدير إدارة شرطة المرافق ، ومديري المديريات ورؤساء المراكز و المدن و الأحياء وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

كلف المحافظ رؤساء المراكز و المدن و الأحياء بفحص ومراجعة أوراق الإدارات الهندسية التابعة لهم و إحالة وقائع الفساد المالي و الإداري للنيابة العامة مؤكدا أنه لن يسمح بتواجد مسئول مهمل في عمله.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن و الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بكل قطاع خدمي و إعداد تقرير مفصل بالمشروعات الجاهزة للافتتاح في نهاية يونيه القادم لتدخل ضمن قائمة افتتاحات المشروعات الرئاسية عبر شاشة الفيديو كونفرانس.
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