وليد أزارو يرحل عن الأهلي ويقترب من الوداد المغربي

ذكرت تقارير إعلامية مغربية أن وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أصبح مطلوبا فى الانتقال إلى الوداد المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال التقارير إن الوداد تواصل مع وليد أزارو من أجل إقناعه بالانتقال إلى الفريق المغربي خلال الفترة المقبلة فى ظل القناعات الكاملة بقدراته الفنية والبدنية التى يمتلكها وقدرته على صناعة الفارق مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وترى التقارير أن وليد أزارو يعيش أياما صعبة داخل فريق الأهلى فى الوقت الحالى بسبب خروجه من حسابات الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة رينيه فايلر وعدم الاعتماد عليه فى التشكيل الأساسى .
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وأضافت أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تحديد حسم انتقال أزارو ، مشيرة إلى أن هناك جلسة ستجمع أزارو مع مسئولى الأهلى من أجل حسم موقفه سواء بالبقاء أو الرحيل .
وكان الأهلى حصل على خدمات وليد أزارو من فريق الدفاع الحسن الجديدى المغربي وتألق اللاعب بشكل ملفت مع الأهلى قبل أن يواجه شبح دكة البدلاء فى عهد المدرب الحالى رينيه فايلر .
وقال التقارير إن الوداد تواصل مع وليد أزارو من أجل إقناعه بالانتقال إلى الفريق المغربي خلال الفترة المقبلة فى ظل القناعات الكاملة بقدراته الفنية والبدنية التى يمتلكها وقدرته على صناعة الفارق مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وترى التقارير أن وليد أزارو يعيش أياما صعبة داخل فريق الأهلى فى الوقت الحالى بسبب خروجه من حسابات الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة رينيه فايلر وعدم الاعتماد عليه فى التشكيل الأساسى .
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وأضافت أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تحديد حسم انتقال أزارو ، مشيرة إلى أن هناك جلسة ستجمع أزارو مع مسئولى الأهلى من أجل حسم موقفه سواء بالبقاء أو الرحيل .
وكان الأهلى حصل على خدمات وليد أزارو من فريق الدفاع الحسن الجديدى المغربي وتألق اللاعب بشكل ملفت مع الأهلى قبل أن يواجه شبح دكة البدلاء فى عهد المدرب الحالى رينيه فايلر .