اخبار التعليم .. رئيس جامعة القاهرة يطرح مبادرة جديدة لتطوير اللغة العربية .. وتضمين المناهج المدرسية معلومات عن مخاطر الهجرة غير الشرعية

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:
امتحانات الثانوية العامة 2020| فتح باب التقدم للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة والنظام والمراقبة
وزير التعليم العالي : استمرار تقديم المنح الدراسية للطلاب الإثيوبيين للدراسة بالجامعات المصرية
رئيس جامعة القاهرة يطرح مبادرة جديدة لتطوير اللغة العربية
بعد مرور 111 عاما على إنشائها .. قفزات كبرى حققتها جامعة القاهرة في المؤشرات العالمية
بالأسماء| تعيين 15 معيدًا جديدًا بـ طب كفر الشيخ
وزير التعليم: تضمين المناهج معلومات وأنشطة عن مخاطر الهجرة غير الشرعية
قبل انطلاقه غدا .. رئيس جامعة القاهرة يتابع الترتيبات النهائية لحفل عيد العلم
البحث العلمي: نسعى للتوسع في إنشاء معمل إنترنت الأشياء في الجامعات
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:
امتحانات الثانوية العامة 2020| فتح باب التقدم للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة والنظام والمراقبة
وزير التعليم العالي : استمرار تقديم المنح الدراسية للطلاب الإثيوبيين للدراسة بالجامعات المصرية
رئيس جامعة القاهرة يطرح مبادرة جديدة لتطوير اللغة العربية
بعد مرور 111 عاما على إنشائها .. قفزات كبرى حققتها جامعة القاهرة في المؤشرات العالمية
بالأسماء| تعيين 15 معيدًا جديدًا بـ طب كفر الشيخ
وزير التعليم: تضمين المناهج معلومات وأنشطة عن مخاطر الهجرة غير الشرعية
قبل انطلاقه غدا .. رئيس جامعة القاهرة يتابع الترتيبات النهائية لحفل عيد العلم
البحث العلمي: نسعى للتوسع في إنشاء معمل إنترنت الأشياء في الجامعات