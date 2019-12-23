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تعليم

اخبار التعليم .. رئيس جامعة القاهرة يطرح مبادرة جديدة لتطوير اللغة العربية .. وتضمين المناهج المدرسية معلومات عن مخاطر الهجرة غير الشرعية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:04 م
قســـم التعليم
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