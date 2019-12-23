وزير التعليم العالي : استمرار تقديم المنح الدراسية للطلاب الإثيوبيين للدراسة بالجامعات المصرية

التعليم العالي في اسبوع .. مصر والولايات المتحدة الأمريكية يفتتحان مركز التميز في الطاقة بجامعة عين شمس.. وتواصل فعاليات مبادرة كل يوم جديد لتوعية الشباب بمجهودات مؤسسات الدولة