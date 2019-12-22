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نائب وزير التعليم العالي: نعد جيلا قادرا على تحقيق رؤية مصر 2030.. فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:00 م
صدى البلد
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محمود محسن
دكتور محمد أيمن نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات أن التعليم العالي قد حصل على أهمية كبيرة من الدولة والرئيس مؤكدا أن الطفرة التى حدثت بالمشروعات القومية يجب أن تتواكب مع رؤية شاملة لتطوير الجامعات.

وأضاف نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم أن تطوير التعليم العالي يعتمد في المقام الأول على التحويل من الجانب النظري إلى الجانب العلمي وذلك من خلال البرامج الجديدة لربط البحث العلمى بالجامعات.

وتابع نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات أن هناك ملفات جارى العمل عليها وخطط لانشاء فروع للجامعات الدولية وعمل شراكات مع الجامعات الأجنبية.

واشار نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات أن التوجه نحو إنشاء الجامعات التكنولوجية تأتي لإعداد الطالب لسوق العمل والاحتيباجات الحديثة لكى يكون المجتمع منتج وهو ما نراعيه خلال رؤية الدولة المصرية.

وقال نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اكد على العمل الجاد بلا هوادة وفنحن فى فترة للعمل المتواصل لكى تتحقق الرؤية المستقبلية لمصر الحديثة ومطلوب اعداد جيل مبتكر ومبدع قادر على أن يقوم التنمية لتحقيق لرؤية مصر 2030.
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